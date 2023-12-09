Крестьяне против Клоуна: вернулись времена «Великолепной семерки» вокруг света
По меньшей мере 14 человек погибли в результате боя между членами наркокартеля и крестьянами мексиканской деревни, к которым они приехали за данью.
Мексика давно поделена между местными наркокартелями, которые здесь воистину являются хозяевами жизни и смерти. И как хозяева – обкладывают данью местных крестьян и бизнесменов. Власти об этом прекрасно знают – но поделать ничего не могут и делают вид, что ничего такого нет и в помине.
Но «нашла коса на камень». 8 декабря банда наркокартеля «Семьи Мичоакана», La Familia Michoacana, все такие из себя крутые, до зубов вооруженные, на шикарных машинах прибыла в деревне Текскапилья, что в штате Мексика. И ее главарь, Ригоберто де ла Санча Сантильян по кличке «Клоун», хотя от подчиненных он требовал, чтобы его называли «Эль-Команданте», объявил, что дань отныне увеличивается.
Крестьяне пробовали объяснить, что платить повышенные суммы они не в состоянии – но кто же поверит пеонам, их послушать - никогда денег нет. И «Клоун» продолжал настаивать, угрожая в противном случае расстрелами и пожарами. Крестьяне во всем мире долго запрягают – но быстро ездят. И справедливо решив, что на этот раз терять им нечего с мачете, палками и парой дробовиков кинулись на бандитов.
Убили десятерых человек, в том числе и самого «Клоуна». Двое сумели скрыться. Погибло 4 крестьянина, в том числе – женщина. Деревня взята под охрану подразделениями Национальной полиции и мексиканского полицейского спецназа.
Картель La Familia Michoacana прошел типичную эволюцию мексиканских наркокартелей – от «защитников угнетенных» и линчевателей наркоторговцев и преступников – до военизированной полурелигиозной секты, занимающейся все то же наркоторговлей. А как вы думали, борьба за справедливость дело весьма дорогостоящее, немалых денег требует. А где их взять? Да все там же, торгуя наркотиками и обирая простых крестьян – в конце концов, по мнению лидеров La Familia Michoacana, картель за их интересы сражается, должны платить.
В 2009 году Сервандо Гомес Мартинес, один из главарей картеля, так прямо и говорил: «La Familia была создана для защиты интересов нашего народа. Мы - необходимое зло». А другие его руководители, Морено Гонсалес и Мендес Варгас называли свои убийства и обезглавливания «божественной справедливостью».
Костяк рядовых «солдат» вербуется из бывших пациентов наркологических клиник – картель сначала оплачивает их лечение, а затем ставит перед выбором – служить им или быть убитым. Кстати, продвижение в организации зависит и от того, как регулярно член картеля посещает молитвенные собрания, на которых читаются проповеди о семейных ценностях, добродетели, вреде злоупотребления психоактивными веществами и недопустимости эксплуатации женщин и детей.
Что не мешает наркокартелю «славится» своей необычайной жестокостью, пытками и обезглавливаниями. Сжечь конкурентов или заподозренных в нелояльности в автомобильных покрышках – запросто. Подбросить в людное место мешок отрезанных голов – да никаких проблем. Впрочем, коллеги La Familia Michoacana из других наркокартелей точно такие же. Разве что о религии поменьше говорят.
Впрочем, у La Familia Michoacana есть и серьезное отличие от коллег. В последние году они позиционируют себя как параллельное государство на территориях Мексики, находящихся под их контролем. На выборах поддерживают «своих» мэров, попросту отстреливая их конкурентов, оплачивают общественные проекты, контролируют уличную преступность, улаживают споры и выдают ссуды крестьянам. То есть, позиционируют себя некими «благодетелями» для местных: у центральных властей, дескать, бардак и коррупция, а у нас – закон, порядок и социальная помощь.
До определенного момента мексиканское население, пусть не все и не всегда, но в это верили. Но история в Текскапилья показывает, что доверия становится все меньше. Этак скоро мексиканские крестьяне, как в классическом фильме «Великолепная семерка», начнут для собственной защиты от банд наркокартеля рейнджеров со стороны нанимать. Но опять же никто не даст гарантий, что они сами потом в новую La Familia Michoacana не превратятся. Мексиканская специфика, что ли? Или общая тенденция всех около религиозных «борцов за народное счастье»?