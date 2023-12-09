Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 11:50

По меньшей мере 14 человек погибли в результате боя между членами наркокартеля и крестьянами мексиканской деревни, к которым они приехали за данью. Мексика давно поделена между местными наркокартелями, которые здесь воистину являются хозяевами жизни и смерти. И как хозяева – обкладывают данью местных крестьян и бизнесменов. Власти об этом прекрасно знают – но поделать ничего не могут и делают вид, что ничего такого нет и в помине.

Но «нашла коса на камень». 8 декабря банда наркокартеля «Семьи Мичоакана», La Familia Michoacana, все такие из себя крутые, до зубов вооруженные, на шикарных машинах прибыла в деревне Текскапилья, что в штате Мексика. И ее главарь, Ригоберто де ла Санча Сантильян по кличке «Клоун», хотя от подчиненных он требовал, чтобы его называли «Эль-Команданте», объявил, что дань отныне увеличивается. Крестьяне пробовали объяснить, что платить повышенные суммы они не в состоянии – но кто же поверит пеонам, их послушать - никогда денег нет. И «Клоун» продолжал настаивать, угрожая в противном случае расстрелами и пожарами. Крестьяне во всем мире долго запрягают – но быстро ездят. И справедливо решив, что на этот раз терять им нечего с мачете, палками и парой дробовиков кинулись на бандитов. Убили десятерых человек, в том числе и самого «Клоуна». Двое сумели скрыться. Погибло 4 крестьянина, в том числе – женщина. Деревня взята под охрану подразделениями Национальной полиции и мексиканского полицейского спецназа.

Картель La Familia Michoacana прошел типичную эволюцию мексиканских наркокартелей – от «защитников угнетенных» и линчевателей наркоторговцев и преступников – до военизированной полурелигиозной секты, занимающейся все то же наркоторговлей. А как вы думали, борьба за справедливость дело весьма дорогостоящее, немалых денег требует. А где их взять? Да все там же, торгуя наркотиками и обирая простых крестьян – в конце концов, по мнению лидеров La Familia Michoacana, картель за их интересы сражается, должны платить. В 2009 году Сервандо Гомес Мартинес, один из главарей картеля, так прямо и говорил: «La Familia была создана для защиты интересов нашего народа. Мы - необходимое зло». А другие его руководители, Морено Гонсалес и Мендес Варгас называли свои убийства и обезглавливания «божественной справедливостью». Костяк рядовых «солдат» вербуется из бывших пациентов наркологических клиник – картель сначала оплачивает их лечение, а затем ставит перед выбором – служить им или быть убитым. Кстати, продвижение в организации зависит и от того, как регулярно член картеля посещает молитвенные собрания, на которых читаются проповеди о семейных ценностях, добродетели, вреде злоупотребления психоактивными веществами и недопустимости эксплуатации женщин и детей.