Высокопоставленные официальные лица западных стран «все чаще обсуждают необходимость заменить» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро.

«Поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», - заявил он.

Среди возможных преемников Зеленского якобы рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, главу администрации Андрея Ермака, экс-советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича и мэра Киева Виталия Кличко.