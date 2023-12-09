Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:04

После переговоров, проведенных в Вашингтоне и Лондоне, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян дал в Ереване интервью Общественному телевидению Армении, в котором рассказал о «беспрецедентном» двустороннем соглашении, достигнутом с Азербайджаном, и шансах на достижение мира уже в ближайшем будущем. Григорян подчеркнул, что назвал это событие «беспрецедентным», поскольку Азербайджан и Армения достигли прямого соглашения без участия посредников. И визит в Баку помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, по словам Григоряна, никак с этим соглашением связан не был.

«Армения и Азербайджан вместе обсудили все вопросы, отмеченные в заявлении», — сказал он. По словам секретаря Совета безопасности само заявление, в целом, носит гуманистический характер и является важным положительным шагом к мирному соглашению, поскольку подтверждает, что «есть намерение решать проблемы». «Мы готовы до конца декабря подписать мирный договор», - отметил, в частности, Армен Григорян. По его словам, армянская сторона готова продолжить переговоры и в двустороннем, и в многостороннем форматах, поскольку оба могут быть эффективны в разрешении проблем, а значит, Ереван готов искать решения и завершить подготовку мирного договора. Комментируя заявление президента Азербайджана о том, что препятствием для заключения мирного договора являются требования сторон о правах национальных меньшинств в двух странах, Григорян отметил, что есть и другие пункты, которые пока не согласованы. При этом секретарь Совета безопасности выразил мнение, что в ходе предстоящей в Вашингтоне встречи глав МИД Армении и Азербайджана у сторон будет возможность найти решения всех вопросов.

По его словам, в последнем ответе Еревана на предложения Баку по мирному договору такие решения уже сформулированы, и если азербайджанская сторона примет три основных принципа урегулирования отношений, о которых заявляет Армения, то более 70 процентов мирного договора будет согласовано. «Если встретятся главы МИД, а затем через короткое время состоится встреча лидеров наших стран, то можно, условно, в течение одного месяца, финализировать и при наличии политической воли подписать мирный договор», – заявил он. Григорян также сообщил, что в последнем предложении армянской стороны содержатся предложения о создании института гарантов мирного соглашения. Комментируя заявление депутата от фракции «Армения» Гегама Манукяна, отметившего, что предложения будут иметь «очень плохие последствия для Армении», Армен Григорян подчеркнул, что в целом мирный договор отражает интересы Республики Армения. Судя по всему, Соединенные Штаты активизировали дипломатические усилия для подписания армяно-азербайджанского мирного соглашения в ближайшее время, возможно, до конца нынешнего года. Частью этих усилий стал телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. «Мы заявили американской стороне, что Турция поддерживает мирное соглашение между двумя странами и делает все возможное, чтобы документ был подписан, - отметил Фидан. - В США придерживаются той же позиции. Убеждены, что нормализация в регионе в интересах самого же региона».

Следует отметить, что и азербайджанская сторона говорит об отсутствии серьезных препятствий для подписания мирного соглашения. В данный момент в Баку ведется работа над последним проектом, разработанным армянской стороной. Его обсуждение сторонами может состоится уже через несколько дней в Вашингтоне, на встрече глава МИД Азербайджана и Армении. Как уже сообщалось, после своего визита в Баку помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что Энтони Блинкен надеется в ближайшее время принять в Вашингтоне глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Армянская сторона уже выразила готовность принять участие в этой встрече. Официальная позиция азербайджанской стороны пока не озвучена. Если же встреча в Вашингтоне, все-таки, состоится, то на третью декаду декабря в Брюсселе запланированы переговоры лидеров Азербайджана и Армении с участием президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля. К слову, в ходе своего выступления на форуме, состоявшемся на днях в бакинском университете ADA, президент Ильхам Алиев заявил, что встреча в Брюсселе должна стать ориентированной на результат, а потому к ней необходимо серьезно подготовиться.