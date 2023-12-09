В Кюрдамире восьмиклассницу хотели выдать замуж

В социальных сетях обсуждаются кадры помолвки ученицы восьмого класса в селе Мурадхан Кюрдамирского района. По сообщениям, девушку выдают замуж, несмотря на то, что она еще не завершила обучение в средней школе.

Представитель Ширванской региональной группы пресс-службы МВД сообщил haqqin.az, что в связи с данным инцидентом Кюрдамирский районный отдел полиции проводит следственные мероприятия. Ожидается предоставление дополнительной информации.

В Государственном комитете по вопросам семьи, женщин и детей также подтвердили, что проводится расследование по факту выдачи замуж ученицы восьмого класса из села Мурадхан. Родители предполагаемых участников брака были вызваны в Кюрдамирский районный отдел полиции для дачи показаний.

Жители села утверждают, что семьи провели церемонию помолвки, а свадьба, по их словам, должна состояться после достижения девушкой брачного возраста. На вопрос о том, влияло ли происходящее на учебный процесс девушки, четкого ответа не последовало.