В Азербайджане за период с января по ноябрь 2023 года инфляция составила 9,4%. По сравнению с 10-месячным показателем инфляция снизилась на 1,5%, цифры приводит Госкомитет по статистике.

Индекс потребительских цен в январе-ноябре 2023 года составил 109,4% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - 110,4%, на непродовольственные товары - 108,9%, платные услуги, оказанные населению, составили 108,6%.

В ноябре 2023 года индекс потребительских цен составил 99,8% в сравнении с предыдущим месяцем, и 102,6% - в сравнении с прошлогодним ноябрем.