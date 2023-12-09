Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо) в интервью телеканалу CNN высказался о причинах блокировки финансовой помощи Украине со стороны его партии.

Вэнс критически отозвался о ситуации, заявив: "Все, у кого есть мозги, знают, что все по-любому закончится переговорами". Он также прокомментировал идею о возвращении России к границам 1991 года как "нелепую", утверждая, что "на самом деле никто в это не верил".

Сенатор подчеркнул важность четкого понимания целей: "Мы говорим президенту и всему миру: "Вам необходимо сформулировать, чего вы пытаетесь достичь". Он выразил сомнение в эффективности финансовой помощи, задав риторический вопрос: "Чего смогут помочь достичь $61 млрд, чего $100 млрд не смогли". Он также рассказал, что "Украина функционально разрушена как страна".

Отмечая преклонный средний возраст украинских военнослужащих, Вэнс заявил: "Средний возраст солдата украинской армии сейчас 43 года. Это больше, чем мой возраст, а мне 39". Он предрек, что если конфликт продлится, то "средний возраст украинского солдата может дойти до возраста Вольфа Блитцера".

В заключение сенатор Вэнс подчеркнул необходимость окончания насилия и выступил против дальнейшего финансирования военных действий: "Мы приближаемся к тому моменту, когда нам придется платить украинским пенсионерам за восстановление страны. Нам необходимо положить конец убийствам, и это задача американского руководства, а не выписывать больше пустых чеков на войну".