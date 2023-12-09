Казахстан нарастил экспорт нефти по азербайджанской трубе

Казахстан увеличил в январе-ноябре 2023 года экспорт нефти из порта Актау в направлении азербайджанского нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) в шесть раз, до 1,238 млн тонн, сообщила трубопроводная компания Казтрансойл (КТО), передает Reuters.

Отгрузка нефти из каспийского порта Актау в российскую Махачкалу выросла на 1% в годовом выражении, до 1,824 млн тонн.

Общий объем экспорта нефти из Актау за 11 месяцев текущего года увеличился на 50%, до 3,062 млн тонн.

Казахстан планирует транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода БТД.

Казтрансойл является крупнейшей нефтетранспортной компанией Казахстана, владеет сетью магистральных нефтепроводов и водоводов общей протяженностью более 7 600 километров и транспортирует порядка 60% добываемой в стране нефти на экспорт и на внутренний рынок.

Государство владеет Казтрансойлом через НК Казмунайгаз, которой принадлежит 90%-я доля компании.