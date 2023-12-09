Алиев выделил средства на ремонт дорог в Баку и Ярдымлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о выделении средств на капитальный ремонт автомобильных дорог в районах страны, сообщает сайт главы государства.

В рамках этих распоряжений на ремонт автомобильной дороги Масаллы ‒ Ярдымлы (44 км) ‒ Сырыг ‒ Афчадулан ‒ Хоравар ‒ Янгёвюл ‒ Зангела ‒ Варов ‒ Кечялякяран Ярдымлинского района было выделено 1,7 млн манатов.

Кроме того, для проведения капитального ремонта автомобильных дорог в Гарадагском районе Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено дополнительно 400 тыс. манатов.