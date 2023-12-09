Потери Израиля в войне достигли трехзначного числа

Армия обороны Израиля объявила о гибели четырех солдат. Трое из них погибли вчера в ходе боевых действий на юге сектора Газа, что увеличило общее число погибших военнослужащих после начала наземной операции против ХАМАС до 101, передает The Times of Israel.

Погибшие солдаты:

Сержант-майор в отставке Гидеон Илани, 35 лет, житель поселения Асаэль на Западном берегу.

Сержант-майор Этай Перри, 36 лет, житель Модиина.

Майор в отставке Эвиатар Коэн, 42 года, житель Кфар-Саба.

Кроме того, 34-летний майор Гал Бехер из 36-й дивизии, проживавший в Ораните, погиб в дорожно-транспортном происшествии, связанном с военными действиями, на юге Израиля.

По информации военных, еще один резервист из 8111-го батальона получил тяжелые ранения.