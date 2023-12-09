Турецкая лира установила антирекорд

Турецкая лира обновила исторический минимум в понедельник, коснувшись отметки 29 лир за доллар. Доллар подорожал в этом году на 55%, несмотря на переход к более ортодоксальной денежно-кредитной политике (ДКП) после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Sözcü.

Курс евро по отношению к турецкой лире достиг уровня 31,23. С начала года курс евро, который находился на отметке 19,97, вырос на 56%.

Эрдоган несколько лет проводил нетрадиционную ДКП, включавшую снижение ключевой ставки в условиях взлета инфляции, но в июне сменил курс, назначив новый Кабинет министров и главу Центрального банка, которые за полгода подняли ставку с 8,5% до 40%.