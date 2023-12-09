В ближайшие дни перед судом предстанут Фаик Зейналов по прозвищу Абу Зейнаб, желавший создать в Азербайджане религиозное государство «Карима», а также его единомышленники: Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Эльгюн Агаев, Магеррамали Мусаев, Гусейн Гусейнзаде, Савалан Гусейнли, Этибар Мамедзаде, Мир Васид Алиев, Ильхам Шихалиев, Фаик Зейналов, Илькин Багиров, Вугар Мадатов и Руслан Алиев.

Как сообщает haqqin.az, потерпевшими по данному делу проходят бывший министр образования Мисир Марданов и глава телеканала Real Миршахин Агаев.

По версии следствия, Зейналов и его единомышленники собирались совершить покушение на Мисира Марданова, так как считали, что последний дал указание запретить ношение хиджаба в учебных заведениях Азербайджана, узнали его место работы и домашний адрес.

М.Агаева обвиняемые хотели наказать физически за оскорбление почитаемых у мусульман людей, в частности имама Хусейна, но не смогли это реализовать, так как в начале этого года Фаик Зейналов был арестован сотрудниками Службы государственной безопасности.