Готовилось покушение на Мисира Марданова и Миршахина Агаева наши подробности
В ближайшие дни перед судом предстанут Фаик Зейналов по прозвищу Абу Зейнаб, желавший создать в Азербайджане религиозное государство «Карима», а также его единомышленники: Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Эльгюн Агаев, Магеррамали Мусаев, Гусейн Гусейнзаде, Савалан Гусейнли, Этибар Мамедзаде, Мир Васид Алиев, Ильхам Шихалиев, Фаик Зейналов, Илькин Багиров, Вугар Мадатов и Руслан Алиев.
Как сообщает haqqin.az, потерпевшими по данному делу проходят бывший министр образования Мисир Марданов и глава телеканала Real Миршахин Агаев.
По версии следствия, Зейналов и его единомышленники собирались совершить покушение на Мисира Марданова, так как считали, что последний дал указание запретить ношение хиджаба в учебных заведениях Азербайджана, узнали его место работы и домашний адрес.
М.Агаева обвиняемые хотели наказать физически за оскорбление почитаемых у мусульман людей, в частности имама Хусейна, но не смогли это реализовать, так как в начале этого года Фаик Зейналов был арестован сотрудниками Службы государственной безопасности.
Напомним, в результате совместных операций Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генпрокуратуры Азербайджана было установлено, что Руфулла Ахундзаде и его сын Алмурсал Ахундзаде, сотрудничавшие со спецслужбами Ирана, разработали план действий по организации вооруженных беспорядков на территории Азербайджана с целью создания государства «Карима» путем насильственного изменения конституционного строя Азербайджана, по созданию специальных отрядов сопротивления для покушения на жизнь общественных деятелей и должностных лиц. В рамках этого плана Руфулла Ахундзаде создал специальные группы в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах.
Ахундзаде также планировал отправить в Иран членов группы под предлогом получения религиозного образования, а на деле для привлечения их к военным учениям и вовлечения в состав незаконных вооруженных экстремистских организаций.
В мае этого года следствие арестовало членов группировки «Месть 313» – Юсифа Мирзоева, Эльвина Джафарова, Эльгюна Агаева, Магеррамали Мусаева, Гусейна Гусейнзаде, Савалана Гусейнли, Этибара Мамедзаде, Мир Васида Алиева, Ильхама Шихалиева, Фаика Зейналова, Илькина Багирова, Вугара Мадатова и Руслана Алиева.
После проведенных в Азербайджане успешных операций по разоблачению лиц, привлеченных к тайному сотрудничеству с иностранными спецслужбами, Ахундзаде поручил закрыть созданные им группы в мессенджерах, а членам группы некоторое время не проявлять активность в социальных сетях. Члены группы также направляли денежные средства из-за границы на пропаганду религиозного радикализма в Азербайджане и финансирование другой подрывной деятельности.
Оперативно-розыскные и следственные мероприятия в этом направлении продолжаются.