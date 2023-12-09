Иран тоже рад за Баку и Ереван

Иран приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении, обмен пленными и расценивает это как достойный похвалы и конструктивный шаг для достижения мирного соглашения. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

По его словам, совместное заявление двух стран еще раз подтверждает эффективность регионального диалога и механизмов решения вопросов.

Канаани отметил, что достижение устойчивого мира в регионе является важным фактором в создании условий для сотрудничества и доверия между региональными сторонами.

"Иран надеется, что процесс переговоров будет плодотворным. Иран готов помочь двум соседним странам достичь устойчивого мира", — добавил он.

Отметим, что 7 декабря Азербайджан и Армения выступили с совместным заявлением. Согласно заявлению, задержанные военные были взаимно освобождены. В заявлении говорится, что Азербайджанская Республика и Республика Армения в ближайшее время продолжат дискуссии для реализации дополнительных мер по построению доверия и призывают международное сообщество поддержать усилия двух стран, которые будут способствовать установлению взаимного доверия и окажут положительное влияние на весь регион Южного Кавказа.