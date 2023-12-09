В Турции дорожает гражданство за инвестиции

Управление по вопросам миграции МВД Турции вносит новые изменения в правила продажи жилья иностранцам. С 2024 года минимальный порог стоимости жилья для получения гражданства иностранцами будет увеличен с 400 тыс. до 600 тыс. долларов, передает газета Aydınık.

Ранее, согласно поправке, внесенной Управлением по миграции 16 октября 2023 года, минимальная стоимость жилья для иностранцев, покупаемого с целью получения ВНЖ, была поднята с 75 тыс. до 200 тыс. долларов.

Минимальный порог для получения гражданства через покупку жилья был установлен на уровне 400 тыс. долларов. Однако согласно новому регулированию, с начала года минимальный порог стоимости жилья для иностранцев будет увеличен с 400 тыс. до 600 тыс. долларов. По последним изменениям, внесенным 13 июня 2022 года, иностранцы, приобретающие недвижимость на сумму 400 тыс. долларов, получают право подать заявление на получение турецкого гражданства.

Необходимая сумма для приобретения недвижимости с целью получения гражданства была снижена с 1 миллиона долларов до 250 тысяч в сентябре 2018 года, а в прошлом году, в ответ на реакцию общественности, повышена до 400 тыс. долларов.