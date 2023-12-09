Какая погода ждет бакинцев
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидается переменный дождь, в отдельных местах полуострова дожди усилятся. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 5-7° тепла, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление опустится с 771 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.
В районах Азербайджана местами выпадут осадки, в горных территориях ожидается снег, в отдельных местах сильный. В ряде районов туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.