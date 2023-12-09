Госкомстат назвал зарплату среднестатистического азербайджанца

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-октябре 2023 года выросла в годовом сравнении на 11,3% и достигла 921,1 маната, эти данные приводит Госкомитет по статистике.

По состоянию на 1 ноября 2023 года общее число наемных работников, занятых в экономике Азербайджана, составило 1729,4 тыс. человек, из них 896,9 тыс. человек были заняты в государственном секторе экономики, 832,5 тыс. человек – в частном.

При этом 19,1% наемных работников были заняты в сфере образования, 18,5% - в торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,9% - в промышленности, 8,4% - в сфере социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 6,5% - в строительстве, 6,4% - в госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,3% - в транспорте и складском хозяйстве, 3,7% - в профессиональной, научной и технической деятельности, 3,4% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 2,1% - в сфере финансовой и страховой деятельности, 14,7% - в прочих сферах экономики.