Потери «Хезболлы» не отстают от израильских

Ливанская группировка "Хезболла" опубликовала имена двух своих членов, погибших в результате израильских ударов. Таким образом, общее число членов этой организации, погибших с начала конфликта в секторе Газа, достигло 100 человек, передает The Times of Israel.

Среди жертв - члены "Хезболлы", погибшие от ударов израильской армии (ЦАХАЛ) на юге Ливана, а также те, кто был убит в Сирии.

Представители Министерства обороны Израиля считают, что реальное число погибших в рядах "Хезболлы" выше, и группировка скрывает свои реальные потери.

Стоит отметить, что сегодня Армия обороны Израиля объявила о гибели четырех солдат. Тем самым общее число погибших израильских военнослужащих после начала наземной операции против ХАМАС составило 101 человек.