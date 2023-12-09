Газета The New York Times опубликовала накануне статью, в которой со ссылкой на источники говорится, что израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху в течение многих лет молча приветствовало финансирование палестинского движения ХАМАС из Катара.

По мнению автора материала, выдержки из которого приводят израильские «Детали», негласная поддержка таких выплат являлась частью «авантюры» премьер-министра Нетаньяху, который верил, что такой поток денежных средств будет способствовать миру в секторе Газа, и даст ему возможность оставаться у власти. При этом критики Нетаньяху называют это решение частью стратегии по «покупке» его молчания.