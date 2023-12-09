Нетаньяху годами игнорировал поддержку ХАМАС Катаром американские СМИ
Газета The New York Times опубликовала накануне статью, в которой со ссылкой на источники говорится, что израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху в течение многих лет молча приветствовало финансирование палестинского движения ХАМАС из Катара.
По мнению автора материала, выдержки из которого приводят израильские «Детали», негласная поддержка таких выплат являлась частью «авантюры» премьер-министра Нетаньяху, который верил, что такой поток денежных средств будет способствовать миру в секторе Газа, и даст ему возможность оставаться у власти. При этом критики Нетаньяху называют это решение частью стратегии по «покупке» его молчания.
Правительство Катара в течение многих лет осуществляло финансирование Газы с гуманитарными целями, включая выплаты зарплат правительству и закупку топлива для поддержания работы электростанций. Часть денег при этом передавалась в присутствии офицеров разведки Израиля, несмотря на то что, как заявил газете высокопоставленный западный дипломат, правительства стран Запада давно уверены в том, что часть этих денежных средств идет на финансирование военных операций ХАМАС.
«В течение многих лет правительство Катара ежемесячно отправляло миллионы долларов в сектор Газа – деньги, которые помогали поддерживать там правительство ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не только терпел эти выплаты, но и поощрял их», – говорится в публикации.
Газета отмечает, что финансирование сектора Газа со стороны Катара продолжалось, хотя израильские силы безопасности получали планы вторжения ХАМАС, а аналитики осуществляли наблюдения за масштабными учениями около границы Газы.