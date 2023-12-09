Зеленский: Россия причастна к конфликтам всего мира

Россия всегда причастна к конфликтам, которые вспыхивают в мире. Это актуально и для Латинской Америки, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ.

Глава украинского государства во время визита в Буэнос-Айрес дал интервью представителям латиноамериканских СМИ. Он заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в формуле мира.

«Я очень заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины. Для нас это объединение вокруг правды. Я заинтересован в саммите Украина - Латинская Америка. И здесь я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также нам помог в активизации и организации такой платформы», - сказал президент.

По мнению Зеленского, Украина и Аргентина могут работать в сфере безопасности, диджитализации, энергетики и товарооборота, но вопрос безопасности остается номером один.

Украинский президент также заявил, что Россия всегда прямо или косвенно причастна к тем конфликтам, которые сегодня вспыхивают в разных уголках мира. В частности, вопрос безопасности актуален и для Латинской Америки.

Зеленский также объяснил, что выбрал Аргентину первой для визита, поскольку увидел четкую позицию нового президента по Украине. Кроме того, Аргентина - одна из крупнейших стран региона, поэтому на нее смотрят как на лидера.