Масштабные учения КСИР

Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции в понедельник утром провели масштабные учения, отрабатывали различные сценарии по обеспечению безопасности республики, борьбе с «террористическими и сепаратистскими группировками». Об этом сообщило иранское госагентство Tasnim.

«Прошли крупные учения сухопутных сил КСИР, на которых отрабатывались два комбинированных и специализированных подхода по обеспечению безопасности Ирана, борьбе с внутренними угрозами, а именно с антиправительственными, террористическими и сепаратистскими группировками», - говорится в сообщении.

Учения прошли на военной базе Наджаф Ашраф в районе лагеря населенного пункта Каср-э Ширин, на западе республики. В ходе учений отрабатывались методы радиоэлектронной борьбы, проверялась работа радиолокационных систем, проводились разведоперации с уничтожением предполагаемых целей противника.

Согласно Tasnim, в учениях была задействована авиация и БПЛА, артиллерия и бронетанковые подразделения, а также новое вооружение и техника.