Уровень безработицы в Турции в октябре снизился до 8,5%, что является самым низким показателем с ноября 2012 года. Об этом сообщает деловое издание Dünya со ссылкой на турецкое статистическое агентство ТуркСтат.

Согласно результатам Исследования рабочей силы в домохозяйствах, число безработных в возрасте 15 лет и старше в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 46 тысяч человек и составило 3 миллиона 168 тысяч человек.

Уровень безработицы в сентябре снизился на 0,1 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9,1%. Этот показатель среди мужчин составил 7,5%, в то время как среди женщин - 12,3%.