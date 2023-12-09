Интерфакс сообщает, что Центризбирком России принял постановление, по которому выборы президента в марте 2024 года пройдут и в оккупированных РФ регионах Украины. Это решение члены комиссии приняли единогласно.

«Направить настоящее постановление президенту РФ и в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», - говорится в постановлении.

ЦИК утверждает, что провел консультации по поводу голосования в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях с Минобороны России и ФСБ, а также оккупационными властями. Военное положение было объявлено там Москвой в октябре прошлого года.

На прошлой неделе было принято решение, что президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Онлайн-голосование будет разрешено только в регионах, где его уже проводили. Из-за границы проголосовать дистанционно будет нельзя.