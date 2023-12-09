В Чечне пожаловались на нехватку денег

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сообщил о значительном снижении федеральных дотаций в бюджет региона с 2014 года - с 64% до 40%, передают российские СМИ.

Он подчеркнул, что, несмотря на дефицит бюджета, в Чечне наблюдается стабильный рост инвестиций в основной капитал.

«Да, действительно, в бюджете Чеченской Республики наблюдается дефицит. Он связан с тем, что у нас экономическая база была разрушена полностью из-за военных действий. Если сравнить с 2014 годом текущий год, уровень дотаций в Чеченской Республике снизился на 24%: было 64%, стало 40%», — рассказал Хучиев ТАСС на Международной выставке-ярмарке «Россия».

Он также связал наличие дефицита с демографическим ростом в регионе: «Безусловно, это новые потребители государственных услуг, под это нужно строить новые социальные объекты. Если в годовом измерении взять, введенные социальные объекты дают удорожание по содержанию и зарплате где-то в районе 3,5 млрд руб», — объяснил он.

Стоит отметить, что на Чечню, Дагестан, Ингушетию и Туву приходится 20%, или 164 млрд руб. от общего объема федеральных дотаций в 822 млрд руб., при этом в 2024 году эта доля вырастет до 22,4%, или 134,8 млрд руб. В конце ноября Минфин предложил возложить прямую ответственность за бюджетный дефицит на руководителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Тувы, а также оккупированных «Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей». В случае неисполнения обязательств по снижению разрыва между региональными доходами и расходами власти могут лишить субъекты федеральных дотаций.