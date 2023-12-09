Первый банк Азербайджана - Kapital Bank - оказал поддержку еще девяти гражданам в рамках меморандума о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

Обратившимся из Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана жительнице поселка Алиабад Азаде Бейляровой, жительнице города Нахчыван Нахиде Керимовой и четырем жителям Шарурского района — Фаику Байрамову, Кямине Гасановой, Егяне Ширалиевой и Афсане Сулеймановой было передано оборудование для изготовления мучных изделий.

Жительнице Джульфинского района Зейнаб Халиловой предоставили небольшой швейный цех, а Эльнуру Гаджиеву — необходимое оборудование для оказания услуг по мойке автомобилей.

Жительнице Агдамского района Гюльнар Агаевой также было приобретено необходимое оборудование для изготовления мучных изделий.

Таким образом, общее число граждан, получивших от Kapital Bank помощь в самозанятости в рамках меморандума, достигло 141.

Проект реализуется по инициативе и поручению президента Ильхама Алиева о распределении социальной ответственности между банками в организации самозанятости уязвимых групп населения и вносит вклад в развитие микро-, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане. В рамках проекта лицам из малообеспеченных семей, проживающим как в Баку, так и регионах Азербайджана, бесплатно предоставляется оборудование для поддержки самозанятости в различных сферах.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.