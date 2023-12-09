Экс-президент Украины: Путин не пойдет на мир

«Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это русскому народу. Он лидер России», - заявил Кучма.

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает нереалистичным, что президент РФ Владимир Путин пойдет на мирные переговоры по Украине. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

По мнению экс-президента, США «потеряют лицо перед миром», если откажутся от поддержки Украины. Администрация Байдена предупредила, что без дальнейшей военной помощи США Путин «одержит победу» на поле боя, сказал Кучма. «Мы должны надеяться, что Байден сможет провести закон. США потеряли Афганистан. Поражение Украины означает, что США потеряют лицо перед всем миром», — сказал Кучма.

На вопрос, сможет ли Украина одержать победу в войне, когда международная солидарность, похоже, ослабевает, бывший президент ответил так: «Я верю в победу. Я не могу существовать по-другому».

А вторжению Путина способствовали ошибки Запада, который слабо реагировал на другие признаки «ревизионистских амбиций» Москвы, указал экс-президент Украины. По словам Кучмы, они появились в 2003 году, когда Путин предъявил права на остров Тузла в Черном море. Затем было вторжение в Грузию.

«Было крайне неприятно, что мир не отреагировал. Было тихо. Путин понимал, что может сделать что угодно, потому что не было принципиального ответа», - сказал Кучма.