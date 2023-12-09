Иран и Венесуэла «убили» нефть

Аналитики S&P Global Commodity Insights зафиксировали, что в ноябре Иран и Венесуэла значительно увеличили нефтедобычу, что компенсировало снижение производства другими странами ОПЕК+.

Иран и Венесуэла, находящиеся под американскими санкциями, не обязаны соблюдать квоты ОПЕК+. Иран увеличил добычу на 50 тыс. баррелей в сутки, Венесуэла - на 40 тыс.

Помимо них, производство нефти нарастили также Азербайджан и Габон - на 10 и 20 тыс. баррелей соответственно, в результате чего общий рост добычи составил 120 тыс. баррелей в сутки. Стоит отметить, что на ноябрь квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с. согласно S&P Global Commodity Insights, Азербайджан в ноябре отставал от квоты ОПЕК+ на 194 тыс. б/с. В целом страны ОПЕК+ в ноябре сократили производство на 230 тыс. баррелей.

Эксперты подчеркивают, что отсутствие консенсуса среди стран-экспортеров по квотам оказывает серьезное давление на рынок. Нигерия, Ангола и ОАЭ не готовы снижать свое производство.

Также отмечается, что на падение цен повлиял рост производства нефти в США. Кроме того, существует мнение о ценовом сговоре на рынке, который выгоден США для пополнения Стратегического нефтяного резерва страны. Администрация Байдена планирует закупать нефть для пополнения резерва до мая 2024 года.