В Ереване возразили сепаратистам: Вы хотите покончить с Арменией?

Депутат правящей партии «Гражданский договор» Геворг Папоян критически отозвался о предложении проведения внеочередного заседания так называемого «Национального собрания» ныне несуществующего «НКР» на территории Армении. Папоян заявил, что такое мероприятие будет «бомбой» для Армении, передают армянские СМИ.

«Они расформировали «армию Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки наши – ред.), сдали оружие Азербайджану и распустили «НС Нагорного Карабаха». И теперь все это ради того, чтобы приехать в Армению и провести сессию «НС НКР» здесь?» — выразил свое недоумение Папоян во время беседы с журналистами в парламенте.

Депутат также призвал карабахских политиков прийти в себя: «Они покончили с Нагорным Карабахом, приехали и теперь хотят покончить с Арменией? Хватит уже», — заключил он.