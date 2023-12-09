Мертвых тюленей нашли на берегу Каспия

В Дагестане мертвых тюленей выбросило на берег Каспийского моря. Российские СМИ пишут, что тела животных находились в воде после смерти, однако шторм выбросил их на берег.

В настоящее время каспийские нерпы переживают миграционный сезон и, возможно, погибли от естественных причин, перемещаясь из южной части моря в северную. По словам местных жителей, подобные явления не редкость для этого региона.

Каспийская нерпа занесена в Красную книгу как исчезающий вид и является единственным млекопитающим, обитающим только в Каспийском море.

Официальных комментариев по этому поводу пока не было.