Верховный суд Индии лишил Кашмир особого статуса

Верховный суд Индии признал законным решение правительства страны, которое лишило особого статуса союзную территорию Джамму и Кашмир. Как передает Reuters, суд постановил, что до конца сентября 2024 года в регионе должны пройти выборы в местные органы власти. Джамму и Кашмир должны стать штатом Индии.

В постановлении, принятом судьями ВС единогласно, говорится, что особый статус союзной территории был временным и может быть отменен. Согласно решению, которое правительство премьера Нарендры Моди приняло в 2019 году, из состава Джамму и Кашмира также вывели область Ладакх, населенную преимущественно буддистами.

Джамму и Кашмир — территория на севере Индии, единственный регион страны, где мусульмане составляют большинство населения. Этот регион занимает центральное место в территориальных спорах, которые продолжаются между Пакистаном и Индией с момента создания двух государств в 1947 году.

Моди приветствовал решение Верховного суда. «Суд в своей глубокой мудрости укрепил саму суть единства, которым мы, индийцы, дорожим более всего», — написал премьер-министр в соцсети X.