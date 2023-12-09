В Турции серьезно готовятся к приближению землетрясения

Власти Турции объявили о масштабной реновации жилищного фонда Стамбула, запланированной на 2024 год. Глава Министерства экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки подчеркнул, что новое жилье будет соответствовать всем сейсмоустойчивым стандартам, чтобы выдерживать сильные землетрясения. Об этом турецкий министр заявил в интервью телеканалу tv100.

Сейсмологи неоднократно предупреждали о риске мощного землетрясения в районе Стамбула с магнитудой выше 7 баллов. В случае такого землетрясения прогнозируется обрушение около 90 тыс. зданий и повреждение 260 тыс. жилых домов, что может оставить без крова около 4,5 млн граждан.

"Не хочу никого пугать, но следует говорить правду: возможное сильное землетрясение в Стамбуле может иметь серьезные последствия для всей Турции. В Стамбуле около 6 млн домов и 1,5 млн рабочих мест. Проживание в примерно 600 тыс. из них считается рискованным, поэтому нам необходима программа расселения", – заявил Озхасеки.

Министр также пообещал в течение 10 дней отправить план проекта на согласование, чтобы в начале следующего года правительство могло приступить к его реализации.