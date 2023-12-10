Убивший мать подросток ждет своего суда

В Сумгаите завершилось предварительное следствие по уголовному делу подростка, обвиняемого в убийстве матери и нанесении ножевых ранений брату.

Как стало известно haqqin.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Нахида Мирзоева. Подготовительное заседание суда назначено на 20 декабря.

Напомним, в августе этого года в сумгаитском поселке Джорат было найдено тело Гюнай Зульфугаровой (1986 г.р.) с колото-резаными ранами. Ножевые ранения получил и ее малолетний сын. Сотрудники полиции задержали 16-летнего Альфугара Зульфугарова, подозреваемого в убийстве матери и нанесении телесных повреждений брату. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 29.120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух лиц) УК Азербайджана.