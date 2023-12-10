Представители армии Украины, бывшие сотрудники Офиса президента и эксперты по коммуникационным стратегиям выразили опасения относительно отсутствия реализма в ежедневных обращениях президента Украины Владимира Зеленского. По их мнению, это подрывает доверие к нему, передает Financial Times.

Издание отмечает, что сообщения Зеленского создают впечатление продвижения Украины вперед, в то время как плохие новости, такие как украинские потери или успешные российские удары, подвергаются цензуре. Военные, близкие к президенту, считают, что такой оптимизм больше не мотивирует украинцев и что разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на фронте «больше не является оправданным».

«Нам нужно добавить реализма. Мы должны проявлять в этом такую же смелость, как и 24 февраля», — сказал один из собеседников издания.

Зеленский считает такую риторику единственным способом успокоить сомневающихся международных партнеров и укрепить доверие украинского бизнеса, являющегося важным источником налоговых поступлений.

В начале ноября разногласия между Офисом президента и военными стали очевидными после заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist, что война «зашла в тупик». По словам источника FT, это «удивило многих украинцев», а некоторые западные лидеры даже обращались в Киев с вопросами о значении этого заявления и приоритетах Украины в переговорах с Россией.

Советник бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь отметила, что в начале войны оптимистичные заявления помогли украинцам, однако сейчас они создали ситуацию, где «ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел».