В Азербайджане ожидается повышение пенсий и индексация

В Азербайджане с января нового года ожидается индексация и повышение пенсий. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вугар Байрамов.

По словам депутата, статистика последних месяцев показывает, что номинальная среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла примерно на 11-11,2 процента.

«Это говорит о том, что со следующего месяца трудовые пенсии будут проиндексированы в среднем на 11 процентов. Это охватит всех наших граждан, получающих трудовую пенсию, и в то же время охватит всю сумму их трудовой пенсии, потому что трудовые пенсии уже индексируются полностью. Раньше пенсии около 100 тысяч наших граждан не индексировались, но по новым правилам пенсии всех граждан Азербайджана, получающих трудовые пенсии, в том числе военнослужащих, будут проиндексированы и повышены. Уже с января 2024 года произойдет повышение, которое позволит зафиксировать увеличение пенсий граждан Азербайджана, получающих трудовую пенсию, в среднем на 11 процентов», - добавил В.Байрамов.