Скандальный Карлсон создает собственный стриминговый сервис
Знаменитый журналист Такер Карлсон, получивший известность благодаря своим скандальным высказываниям, анонсировал запуск собственного стримингового сервиса под названием Tucker Carlson Network. Как сообщает The Wall Street Journal, старт платформы запланирован на 11 декабря.
Логотип сервиса выполнен в виде красной таблетки. Подписка на сервис обойдется в 9 долларов в месяц, или 72 доллара за год. На платформе планируется трансляция не менее пяти различных шоу. Подписчики получат доступ к эксклюзивным интервью и монологам Карлсона. Кроме того, часть контента будет доступна всем пользователям бесплатно, но с рекламными блоками.
Ранее в апреле Карлсон покинул телеканал Fox News и запустил собственное шоу в социальной сети X. После этого американская корпорация потребовала от журналиста прекратить выпуск своего шоу.
За время своей работы Карлсон выпустил 47 эпизодов, самым популярным из которых стало интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом, набравшее более 260 млн просмотров. Карлсон известен своими острыми и часто противоречивыми заявлениями, вызывающими обширные дискуссии в американских медиа.