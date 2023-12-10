Скандальный Карлсон создает собственный стриминговый сервис

Логотип сервиса выполнен в виде красной таблетки. Подписка на сервис обойдется в 9 долларов в месяц, или 72 доллара за год. На платформе планируется трансляция не менее пяти различных шоу. Подписчики получат доступ к эксклюзивным интервью и монологам Карлсона. Кроме того, часть контента будет доступна всем пользователям бесплатно, но с рекламными блоками.

Ранее в апреле Карлсон покинул телеканал Fox News и запустил собственное шоу в социальной сети X. После этого американская корпорация потребовала от журналиста прекратить выпуск своего шоу.

За время своей работы Карлсон выпустил 47 эпизодов, самым популярным из которых стало интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом, набравшее более 260 млн просмотров. Карлсон известен своими острыми и часто противоречивыми заявлениями, вызывающими обширные дискуссии в американских медиа.