Россияне тоннами скупают золотые слитки

Состоятельные россияне на фоне войны в Украине тоннами скупают золотые слитки. Клиенты ВТБ с начала года купили около 23 тонн слитков, а Промсвязьбанка — 7 тонн, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

В Сбербанке не назвали точный объем реализованного инвестиционного золота, но отметили, что спрос на него сохраняется на уровне середины 2022 года.

В ВТБ средний «вес» одной сделки вырос на треть — до 17,7 кг. В Газпромбанке также в последние несколько месяцев фиксируют увеличение размера сделок с золотом. В Сбербанке самыми востребованными стали слитки весом 10–20 г.

По данным российского Минфина, в 2022 году россияне купили более 75 тонн инвестиционного золота в слитках, это в 15 раз больше показателя за 2021 год. Взрывному росту спроса способствовала отмена с 1 марта 2022 года НДС в размере 20% на покупку золотых слитков физлицам.