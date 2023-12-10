Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут перенести из-за Орбана

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесут на март, если на декабрьском саммите в Брюсселе Венгрия выразит протест. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

Лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе 14 и 15 декабря, чтобы принять решение о передаче Киеву 50 млрд евро на решение экономических проблем и 20 млрд евро на военные нужды, а также начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, на саммите будет обсуждаться 12-й пакет санкций ЕС против России.

Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими симпатиями к президенту РФ Владимиру Путину, может наложить вето на эти переговоры. При этом все четыре решения требуют единогласной поддержки 27 стран блока.

Орбан выступает против начала переговоров о членстве в ЕС с Киевом, ссылаясь на то, что Украина «слишком коррумпирована» и не готова присоединиться к ЕС. Вместо принятия решения о новой помощи Украине он потребовал от блока провести «стратегическую дискуссию» о поддержке Киева.