В России обвиняют Украину в подготовке провокации

В ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о планах Службы безопасности Украины (СБУ) организовать провокацию с использованием боевых отравляющих веществ , передает ТАСС.

По его словам, эти вещества аналогичны цианидам по своему эффекту и будут применены в зоне нападения группировки российских войск.

Кириллов отметил, что в связи с неудачей контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидается изменение тактики ВСУ в сторону нестандартных методов ведения боевых действий. Согласно его информации, СБУ задействовала украинскую компанию "Реалаб" для закупки в Германии химических веществ, таких как триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия.

"Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия - азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам. По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных сил России", — рассказал он.