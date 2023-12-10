На границе Израиля и Ливана становится горячо

Израиль через представителей дислоцированных на территории Временных сил ООН (UNIFIL) передал послание "Хезболле". Согласно посланию, Израиль предупредил, что "все, что движется на границе на расстоянии до 3-х километров вглубь ливанской территории, будет считаться легитимной целью", передает ливанская газета Al Akhbar.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля готовится к началу боевых действий на территории соседнего Ливана, операция будет проведена в случае, если "Хезболла" откажется добровольно отойти от границы Израиля на значительное расстояние. В Тель-Авиве заявили о готовности обсудить отступление "Хезболлы" на совместных переговорах, но сомневаются, что шиитские боевики пойдут на сделку.

По имеющейся информации, Израиль уже поставил "Хезболле" 48-часовой ультиматум с требованием отойти за реку Литания, находящуюся примерно в 25-30 км от израильской границы. В ином случае Армия обороны Израиля вторгнется на территорию Ливана с целью разрушения всей инфраструктуры "Хезболлы". Судя по действиям ЦАХАЛ в секторе Газа, под инфраструктурой боевиков израильтяне понимают все подряд, включая гражданские здания.

Между тем ливанская газета Al Akhbar сообщает, что в ответ "Хезболла" пообещала, что организация "будет вправе атаковать любые цели на расстоянии 3 км на севере Израиля".

10 декабря израильские Telegram-каналы сообщили, что Израиль предъявил ливанскому правительству 48-часовой ультиматум, чтобы отдалить "Хезболлу" от северной границы. Отмечалось, что в противном случае израильская армия начнет разрушать всю инфраструктуру группировки вплоть до реки Литани.