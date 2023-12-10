Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:39

Странная пауза наблюдалась вчера, 10 декабря, в Москве – иностранные источники уже сообщили о телефонном разговоре израильского премьера с российским президентом, но российская пресса об этом молчала, не решаясь публиковать информацию о беседе без инструкций из Кремля. Однако и он был в растерянности, поскольку давно уже с Владимиром Путиным никто так не разговаривал. В частности, согласно сообщению канцелярии израильского премьера, в ходе разговора Нетаньяху «выразил свое возмущение позицией, которую занимали представители России в ООН и на других международных форумах против Израиля».

Кроме того, «премьер-министр резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном». И наконец, Нетаньяху «подчеркнул, что любая страна, столкнувшаяся с террористической атакой, подобной той, которую пережил Израиль, действовала бы не менее решительно, чем Израиль». Хорошо так намекнув нынешнему Путину о Путине раннем, исповеднике принципа «мочить террористов в сортире». Когда молчать стало уже совершенно неприлично, Кремль обнародовал свою версию разговора Путина с Нетаньяху. Чрезвычайно, замечу, вегетарианскую: «В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения. Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта… Условлено о продолжении контактов». По сути, Нетаньяху заставил Кремль и его обитателей вести себя как нашкодивших школьников, прихваченных на горячем и лепящих нелепые отмазки типа «не виноватые мы, вы нас не так поняли, мы этого не хотели». И соврать не получается, поскольку с израильтян станется опубликовать стенограмму разговора. Но на этом хорошие новости для Биньямина Нетаньяху и заканчиваются. Израильское руководство не просчитало Путина, и вынуждено платить сейчас за это высокую цену.