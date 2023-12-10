В России не могут найти Навального

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что он больше не числится в исправительной колонии в Мелехове, где отбывал срок.

The Insider передает, что об этом стало известно спустя шесть дней после того, как с Навальным не получалось связаться.

«Только что к адвокату вышли из ИК-6 Мелехово и сказали, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, говорить отказываются», - рассказала Ярмыш.

Представитель Навального также заявила, что в исправительной колонии №7 Владимирской области — колонии особого режима — адвокату сказали, что там Навального нет. «В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 им не отвечали. Очевидно, теперь дали команду. Где Алексей, по-прежнему неизвестно», — сообщила Ярмыш.