Moody's повысило прогноз Банка ABB со «Стабильного» до «Позитивного»

Международное рейтинговое агентство Moody's обновило рейтинги банка ABB. Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов банка в национальной и иностранной валюте на уровне Ba3 и изменило прогноз по рейтингу банка со «Стабильного» на «Позитивный».

Рейтинг кредитоспособности также подтвержден на уровне b1.

Корректировка рейтинга кредитоспособности банка ABB на уровне b1 обусловлена улучшением качества активов, увеличением прибыльности, солидным капиталом, высокой ликвидностью и ограниченными рисками активов.

Moody's прогнозирует, что кредитный профиль, ликвидность, качество и прибыльность активов банка ABB будут продолжать улучшаться в течение следующих 12-18 месяцев. Это привело к изменению прогноза рейтинга банка со «Стабильного» на «Позитивный».