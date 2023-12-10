Джемаль Бустани, автор haqqin.az 18:08

В Египте начались всеобщие президентские выборы, которые продлятся в течение трех дней, — до 12 декабря включительно. Египетская оппозиция кипела недовольством – но в плане подготовки к президентским выборам ас-Сиси она проиграла вчистую. Египет нищает, государственный долг растет, инфляция галопирует как арабский скакун со жгучим перчиком под хвостом– но здесь мало кто сомневается, что действующий президент будет переизбран на третий срок.

Причем еще в первом туре, с результатом, превышающим 85, ну а если не постесняется – то и все 95 процентов голосов. И это на фоне того, что страна сталкивается с худшим экономическим кризисом в своей новейшей истории. Административный ресурс – без всяких сомнений. Поддержка могущественного военного конгломерата под названием «армия Египта» - разумеется. Жесткая зачистка политического поля – и без этого не обошлось. Ну про авторитарность, попрание «демократических прав» по-западному образцу – и вовсе говорить не стоит. Это Египет, господа мои. Здесь вам не Европа. Главная причина складывающейся ситуации – предопределенность победы ас-Сиси на нынешних выборах, если, конечно, не случится что-то вроде новой площади Тахрир, а это крайне маловероятно – заключается в том, что ас-Сиси удалось убедить египтян в своей безальтернативности. И оппозиция ему в этом деле, вольно или невольно, помогла, не сумев выдвинуть ему альтернативы. Потому что допущенные к участию в выборах Фарид Захран, лидер левой Социал-демократической партии Египта, Абдель-Санад Ямама из партии «Вафд» и Хазем Омар из Народно-республиканской партии – просто статисты египетского политического театра, «отрабатывающие номер».

Но и имена двоих недопущенных до участия – Ахмеда Тантави, бывшего депутата парламента и журналиста, и Гамилы Исмаил, главы партии «Аль-Достур» и бывшей телеведущей, вряд ли нашли бы отклик в сердцах миллионов египтян. Поскольку – при всем уважении к ним – это представители типичного египетского либерального типа западного толка, бесстрашные в рассуждениях «как нам обустроить Египет» в собственных тусовках. И столь же беспомощные в деле организации политического противостояния власти. Подобные лидеры есть, конечно, среди «братьев-мусульман» и исламских радикалов, но, как минимум, еще на десятилетие египтяне получили прививку от прихода их к власти. Да и нынешнее руководство Египта их к этому не допустит – если лидеров политической оппозиции оно подвергает кратковременным арестам, а то и вовсе штрафам, то «братьев-мусульман» и исламских радикалов предпочитает попросту и без затей убивать в ходе задержания. К тому же ас-Сиси играет на руку и два внешних фактора – конфликт Израиля и ХАМАС, происходящий в соседнем с Египтом секторе Газа, общая граница – 13 километров. И гражданская война в Судане, граница с которым, 1276 километров, относительно номинальная, да еще на ней расположен спорный «Халаибский треугольник».