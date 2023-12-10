Венгрия - самый верный друг

Венгрия добилась от Евросоюза, чтобы в 12-м пакете санкций против России не было запрета на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», ограничений против атомной энергетики и дальнейших рестрикций против международных финансовых транзакций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Мы отвергли усилия, направленные на то, чтобы мы не смогли покупать российскую нефть, поставляемую по нефтепроводу «Дружба», - сказал Сийярто.