Президент Бразилии отказался встречаться с Зеленским

Лидер Украины Владимир Зеленский пытался срочно встретиться с президентом Бразилии Лулой Да Силва, но тот отказался, сообщает местное издание O Globo со ссылкой на источники.

Пока президент Украины летел в Аргентину и остановился на два часа в Бразилии для дозаправки самолета, он предложил Луле Да Силва срочно встретиться.

Лула отказался, потому что в это время принимал участие в саммите в Рио. Бразильцы удивились внезапному предложению президента Украины, в котором он даже не указал тему переговоров.

«Подобная встреча на авиабазе, без подготовки и без предварительного уведомления, очень редка», - говорит дипломат, знакомый с ситуацией.

МИД Бразилии направил на встречу с Зеленским министра Европы и Северной Америки.