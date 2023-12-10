Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем грузинского парламента Шалвой Папуашвили, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщили в Кабмине, в ходе встречи Асадов выразил уверенность в том, что визит Папуашвили поспособствует развитию азербайджано-грузинских отношений.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Грузия всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций, в частности в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Стороны отметили, что трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум вносят значительный вклад в экономическое развитие как Азербайджана, так и Грузии, а Южный газовый коридор имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Обсуждались новые проекты и инициативы с участием обеих стран. Одним из них является проект прокладки подводного кабеля, который обеспечит поставки азербайджанской зеленой электроэнергии в Румынию через Грузию и Черное море.

На встрече также обсуждались возможности расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.