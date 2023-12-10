Азербайджан официально стал хозяином СОР29

Азербайджан примет у себя 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Об этом заявил президент COP28 Султан Аль-Джабер на пленарном заседании заключительной сессии СОР28.

Ранее сообщалось, что группа восточноевропейских стран выбрала Азербайджан в качестве места проведения 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.