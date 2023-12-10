Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:45

Во время избирательной кампании Хавьер Милей, новый лидер Аргентины, который называл себя «анархо-капиталистом», прочно вошел в мировую прессу в образе «сумасшедшего с бензопилой». Его так и называли на родине — «el loco» — «псих». А своей урчащей бензопилой, которую на митингах поднимал над головой, он обещал сокрушить всю продажную политическую касту страны. Однако после 19 ноября, когда прошли выборы,и Милей получил поддержку 56 процентов избирателей — невиданно высокий результат в истории страны - и до своей инаугурации 10 декабря он прошел путь от безудержно эпатажного персонажа до вполне умеренного прагматичного деятеля.

Зеленский, а не британский король Экстравагантности, однако, сопровождали и саму процедуру инаугурации. На проведенную в зале Национального конгресса церемонию не была допущена пресса, ни местная, ни иностранная. А после нее Милей нарушил принятую в стране многолетнюю процедуру и не стал обращаться с речью к депутатам, а выступил перед десятками тысяч сторонников за пределами здания Конгресса. Там он, вроде как объясняя то, что инаугурация не была достаточно торжественной, повторил свою мантру: «Денег нет! У нас нет времени для стерильной дискуссии. Наша страна требует действия, немедленного действия!». Состав приглашенных гостей был таким же необычным, как и сам новый президент. Многие из них представляли диаметрально противоположные политические платформы. Бывшему крайне правому президенту Бразилии противостоял левый лидер Чили Габриэль Борич, а верному другу Владимира Путина премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – украинский президент Владимир Зеленский. Накануне инаугурации прокремлевские СМИ писали о том, что Зеленский напрасно поехал в Буэнос–Айрес. Мол, там он не получит никакой поддержки. Однако, проходя мимо линии высоких гостей, Милей остановился только против Зеленского и дружески обнял его. А британского монарха даже не заметил: дескать, королей в мире много, а Зеленский один! Расположение Милея к украинскому лидеру тоже выбивается из общего паттерна нового аргентинского президента. Имевший репутацию правого и даже ультраправого деятеля, сторонника Дональда Трампа, он в день избрания появился в Конгрессе с украинским сине-желтым флагом, а несколько дней спустя созвонился с Владимиром Зеленским и предложил тому провести в Аргентине конференцию по достижению мира в Украине.

К слову, в воскресенье, когда в Буэнос-Айресе проходила церемония инаугурации Хавьера Милея, стало известно, что Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон. Их встреча пройдет уже в ближайший вторник. А в это время сторонники Орбана намерены провести в Вашингтоне тайную встречу с республиканцами, чтобы добиться прекращения помощи Украине. Центробанк не будет взорван Главные приоритеты Милея во время предвыборной кампании были в унисон с его нестандартным имиджем. Он клялся покончить с местной денежной единицей — песо, которая, по его словам, «дешевле, чем дерьмо», и заменить ее американским долларом. Одновременно было обещано взорвать Центральный банк страны, повинный в гиперинфляции. Инфляция в Аргентине действительно достигла астрономического уровня в 143 процента. Торговый дефицит составляет 43 миллиарда долларов, плюс страна должна МВФ 45 миллиардов. Четверо из 10 жителей страны находятся за уровнем бедности. Однако уже вскоре после выборов обе цели — тотальная долларизация и уничтожение Центробанка были поставлены на паузу, и, скорее всего, скоро вообще исчезнут из повестки дня. По мере приближения инаугурации Хавьер Милей определенно дистанцировался от «долларовых адвокатов» — Эмилио Окампо и Карлоса Родригеса, которые стояли за его предвыборными заявлениями. Вместо них он поручил возглавить свою экономическую команду Луису Капуто, ветерану Уолл-стрит, которого называют в Аргентине «Месси от экономики».

Тот убедил президента, что долларизация лишь ослабит возможность правительства держать под контролем монетарную политику. Если эта реформа будет проведена, процентные ставки окажутся в руках Федеральной резервной системы США, и аргентинская экономика станет еще больше подверженной внешнему шоку, связанному, например, с резким повышением цен на нефть. Одновременно под нож пошли и другие амбициозные планы Милея. Например, он отказался упразднять министерство здравоохранения и ряд других ведомств. Наконец, Милей пересмотрел и свое негативное отношение к проблеме глобального потепления климата и направил на конференцию COP 28 в Дубай одного из наиболее компетентных своих дипломатов, который давно участвует по переговорах по климату. Радикальному пересмотру подверглись и его внешнеполитические постулаты. Отношения к радикальным левым режимам в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа не изменились (из-за критики своего режима Даниэль Ортега отозвал посла из Аргентины), но он послал лавровую ветвь президенту соседней Бразилии — Луису Инасиу Лула да Силве. Луле, которого прежде он называл «коммунистом», Милей отправил приглашение на инаугурацию. Бразильский президент делегировал в Буэнос-Айрес своего министра иностранных дел.

А как же кумир Милея — Дональд Трамп? Тот на словах тоже хотел бы участвовать в инаугурации, но не смог этого сделать по техническим (читай — из-за судебных дел) причинам. Однако во время своего визита в США сразу после выборов Милей не полетел во флоридскую резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго. Вместо этого он пообедал в Нью-Йорке с Биллом Клинтоном, а потом поехал в Вашингтон, где встретился с помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Царствие в условиях матриархата Пожалуй, ни один из президентов в этом мире не имеет столь мощную женскую команду, как Милей. После избрания он посвятил свою победу «Боссу» - это прозвище носит его обожаемая сестра — Карина Милей. Главная из женского трио, окружающего Милея, она собирала деньги на его кампанию, контролировала ежедневную деятельность своего брата, а также вела переговоры с бывшим президентом Маурисио Макри по созданию правоцентристской коалиции в стране накануне выборов. «Без нее ничего из этого (победы на выборах) не было бы возможно», - кричал Милей толпе сторонников, которая скандировала: «Оле, оле, оле, босс, босс». В минувшее воскресенье Карина Милей была назначена главой секретариата президента. Как пишет газета La Nacion, для этого ему пришлось отменить указ бывшего президента Маурисио Макри — тот запретил главе государства назначать близких родственников в органы государственного управления.

Соперница Милея в первом туре выборов, близкая к Макри Патрисиа Буллрич получила пост министра безопасности. Считается, что благодаря договоренности о поддержке с этой женщиной, которая на первом туре пришла третьей, Милей смог резко оторваться в туре втором от своего соперника — министра экономики Серхио Массы. Пост вице-президента также получила дама — Викториа Вильярруэль, которую президент называет «блестящей женщиной». Правда, ее избрание вызвало недовольство части электората. Вильярруэль, адвокат, дочь аргентинского полковника прославилась тем, что в течение многих лет пыталась изменить отношение сограждан к последней правившей в стране военной диктатуре. Во время избирательной кампании она неоднократно появлялась вместе с Милеем на телеинтервью. Теперь в ее компетенции окажутся и военное ведомство, и служба безопасности и, как говорит президент, «это будет совсем не декоративная роль». Наконец, министром иностранных дел в команде Милея будет Диана Мондино, ей уже поручена деликатная миссия улучшить отношения с Китаем, который Милей на этапе предвыборной кампании исключил из списка союзников Аргентины. Теперь же Мондино провела встречу с послом Китая в Буэнос-Айресе, и оба остались ее результатами очень довольны.

Аргентинские эксперты предполагают, что этот феминистский квартет и стоял за сценарием эпатажного «кандидата с бензопилой» на этапе предвыборной кампании, который своей взрывной натурой привлек большинство избирателей, а потом его быстро превратили в умеренного «слугу отечества». Если это так, то согласитесь, данная стратегия отлично сработала. Иудей в католической стране Сразу после выборов Хавьер Милей совершил, как он говорит «спиритический вояж» в Америку. И он стал самой сенсационной частью всей его кампании. Сразу после прибытия в Нью-Йорк избранный лидер направился не на деловые встречи, а на еврейское кладбище в районе Куинс, где находится могила хасидского лидера Менахема Менделя Шнеерсона. С черной кипой на голове и в сопровождении журналистов Милей произнес молитву и поблагодарил покойного, которого все называют просто Ребе - Учителем за помощь в избрании его президентом страны, переживающей серьезный кризис. Как пишет газета Los Angeles Times, «самое удивительное в этой истории в том, что Милей не является евреем, а был воспитан как католик». Однако в последнее время он неоднократно говорил, что хотел бы принять иудаизм, а также обещал перевести посольство Аргентины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, «потому что этот город был выбран столицей королем Давидом».

Как пишет Еврейское телеграфное агентство, Милей — католик, но его восхищение иудаизмом и его приверженность еврейской религии очень глубоки. Он учится у раввина в Буэнос-Айресе, цитирует отрывки из Торы на митингах и выходит на сцену предвыборной кампании под запись шофара. Он заявил, что совсем скоро хочет принять иудаизм, хотя при этом не считает соблюдение шаббата совместимым с управлением своей страной. И это говорится о человеке, который вплоть до недавнего времени имел репутацию крайне правого и даже нациста. В Аргентине — 175 тысяч евреев, это шестая по численности еврейская община в мире и самая крупная в Латинской Америке. Однако далеко на все ее члены готовы признать искренность в иудаистском выборе Хавьера Милея. В сентябре несколько тысяч евреев подписали письмо, говоря, что он «не представляет нас». Они были крайне встревожены ростом популярности в стране человека, известного своим «языком ненависти» и «использованием символов иудаизма в политических целях».