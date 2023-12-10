О самом колоритном президенте в мире портрет с красной лентой

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Во время избирательной кампании Хавьер Милей, новый лидер Аргентины, который называл себя «анархо-капиталистом», прочно вошел в мировую прессу в образе «сумасшедшего с бензопилой». Его так и называли на родине — «el loco» — «псих». А своей урчащей бензопилой, которую на митингах поднимал над головой, он обещал сокрушить всю продажную политическую касту страны.

Однако после 19 ноября, когда прошли выборы,и Милей получил поддержку 56 процентов избирателей — невиданно высокий результат в истории страны - и до своей инаугурации 10 декабря он прошел путь от безудержно эпатажного персонажа до вполне умеренного прагматичного деятеля.

После инаугурации президент Аргентины Хавьер Милей, бывший рок-музыкант, также исполнил композицию. Это был отрывок из песни Panic Show. В тексте были слова: «Я — лев. Я король, и я разорву тебя на части»

Зеленский, а не британский король

Экстравагантности, однако, сопровождали и саму процедуру инаугурации. На проведенную в зале Национального конгресса церемонию не была допущена пресса, ни местная, ни иностранная. А после нее Милей нарушил принятую в стране многолетнюю процедуру и не стал обращаться с речью к депутатам, а выступил перед десятками тысяч сторонников за пределами здания Конгресса. Там он, вроде как объясняя то, что инаугурация не была достаточно торжественной, повторил свою мантру: «Денег нет! У нас нет времени для стерильной дискуссии. Наша страна требует действия, немедленного действия!».

Состав приглашенных гостей был таким же необычным, как и сам новый президент. Многие из них представляли диаметрально противоположные политические платформы. Бывшему крайне правому президенту Бразилии противостоял левый лидер Чили Габриэль Борич, а верному другу Владимира Путина премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – украинский президент Владимир Зеленский.

Накануне инаугурации прокремлевские СМИ писали о том, что Зеленский напрасно поехал в Буэнос–Айрес. Мол, там он не получит никакой поддержки. Однако, проходя мимо линии высоких гостей, Милей остановился только против Зеленского и дружески обнял его. А британского монарха даже не заметил: дескать, королей в мире много, а Зеленский один!

Расположение Милея к украинскому лидеру тоже выбивается из общего паттерна нового аргентинского президента. Имевший репутацию правого и даже ультраправого деятеля, сторонника Дональда Трампа, он в день избрания появился в Конгрессе с украинским сине-желтым флагом, а несколько дней спустя созвонился с Владимиром Зеленским и предложил тому провести в Аргентине конференцию по достижению мира в Украине.

Хавьер Милей так и сказал: "Королей много, а Зеленский - один"

К слову, в воскресенье, когда в Буэнос-Айресе проходила церемония инаугурации Хавьера Милея, стало известно, что Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон. Их встреча пройдет уже в ближайший вторник. А в это время сторонники Орбана намерены провести в Вашингтоне тайную встречу с республиканцами, чтобы добиться прекращения помощи Украине.

Центробанк не будет взорван

Главные приоритеты Милея во время предвыборной кампании были в унисон с его нестандартным имиджем. Он клялся покончить с местной денежной единицей — песо, которая, по его словам, «дешевле, чем дерьмо», и заменить ее американским долларом. Одновременно было обещано взорвать Центральный банк страны, повинный в гиперинфляции. 

Инфляция в Аргентине действительно достигла астрономического уровня в 143 процента. Торговый дефицит составляет 43 миллиарда долларов, плюс страна должна МВФ 45 миллиардов. Четверо из 10 жителей страны находятся за уровнем бедности.

Однако уже вскоре после выборов обе цели — тотальная долларизация и уничтожение Центробанка были поставлены на паузу, и, скорее всего, скоро вообще исчезнут из повестки дня. По мере приближения инаугурации Хавьер Милей определенно дистанцировался от «долларовых адвокатов» — Эмилио Окампо и Карлоса Родригеса, которые стояли за его предвыборными заявлениями. Вместо них он поручил возглавить свою экономическую команду Луису Капуто, ветерану Уолл-стрит, которого называют в Аргентине «Месси от экономики».

Четверо из 10 жителей Аргентины находятся за уровнем бедности

Тот убедил президента, что долларизация лишь ослабит возможность правительства держать под контролем монетарную политику. Если эта реформа будет проведена, процентные ставки окажутся в руках Федеральной резервной системы США, и аргентинская экономика станет еще больше подверженной внешнему шоку, связанному, например, с резким повышением цен на нефть.

Одновременно под нож пошли и другие амбициозные планы Милея. Например, он отказался упразднять министерство здравоохранения и ряд других ведомств.

Наконец, Милей пересмотрел и свое негативное отношение к проблеме глобального потепления климата и направил на конференцию COP 28 в Дубай одного из наиболее компетентных своих дипломатов, который давно участвует по переговорах по климату.

Радикальному пересмотру подверглись и его внешнеполитические постулаты. Отношения к радикальным левым режимам в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа не изменились (из-за критики своего режима Даниэль Ортега отозвал посла из Аргентины), но он послал лавровую ветвь президенту соседней Бразилии — Луису Инасиу Лула да Силве. Луле, которого прежде он называл «коммунистом», Милей отправил приглашение на инаугурацию. Бразильский президент делегировал в Буэнос-Айрес своего министра иностранных дел.

Милей предпочел встрече со своим "кумиром" Трампом обед с Биллом Клинтоном

А как же кумир Милея — Дональд Трамп? Тот на словах тоже хотел бы участвовать в инаугурации, но не смог этого сделать по техническим (читай — из-за судебных дел) причинам. Однако во время своего визита в США сразу после выборов Милей не полетел во флоридскую резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго. Вместо этого он пообедал в Нью-Йорке с Биллом Клинтоном, а потом поехал в Вашингтон, где встретился с помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Царствие в условиях матриархата

Пожалуй, ни один из президентов в этом мире не имеет столь мощную женскую команду, как Милей. После избрания он посвятил свою победу «Боссу» - это прозвище носит его обожаемая сестра — Карина Милей. Главная из женского трио, окружающего Милея, она собирала деньги на его кампанию, контролировала ежедневную деятельность своего брата, а также вела переговоры с бывшим президентом Маурисио Макри по созданию правоцентристской коалиции в стране накануне выборов. «Без нее ничего из этого (победы на выборах) не было бы возможно», - кричал Милей толпе сторонников, которая скандировала: «Оле, оле, оле, босс, босс».

В минувшее воскресенье Карина Милей была назначена главой секретариата президента.  Как пишет газета La Nacion, для этого ему пришлось отменить указ бывшего президента Маурисио Макри — тот запретил главе государства назначать близких родственников в органы государственного управления.

Сестра Карина и обеспечила победу брата

Соперница Милея в первом туре выборов, близкая к Макри Патрисиа Буллрич получила пост министра безопасности. Считается, что благодаря договоренности о поддержке с этой женщиной, которая на первом туре пришла третьей, Милей смог резко оторваться в туре втором от своего соперника — министра экономики Серхио Массы.

Пост вице-президента также получила дама — Викториа Вильярруэль, которую президент называет «блестящей женщиной». Правда, ее избрание вызвало недовольство части электората. Вильярруэль, адвокат, дочь аргентинского полковника прославилась тем, что в течение многих лет пыталась изменить отношение сограждан к последней правившей в стране военной диктатуре. Во время избирательной кампании она неоднократно появлялась вместе с Милеем на телеинтервью. Теперь в ее компетенции окажутся и военное ведомство, и служба безопасности и, как говорит президент, «это будет совсем не декоративная роль».

Наконец, министром иностранных дел в команде Милея будет Диана Мондино, ей уже поручена деликатная миссия улучшить отношения с Китаем, который Милей на этапе предвыборной кампании исключил из списка союзников Аргентины. Теперь же Мондино провела встречу с послом Китая в Буэнос-Айресе, и оба остались ее результатами очень довольны.

"Блестящая женщина" Викториа Вильярруэль стала вице-президентом Аргентины

Аргентинские эксперты предполагают, что этот феминистский квартет и стоял за сценарием эпатажного «кандидата с бензопилой» на этапе предвыборной кампании, который своей взрывной натурой привлек большинство избирателей, а потом его быстро превратили в умеренного «слугу отечества». Если это так, то согласитесь, данная стратегия отлично сработала.

Иудей в католической стране

Сразу после выборов Хавьер Милей совершил, как он говорит «спиритический вояж» в Америку. И он стал самой сенсационной частью всей его кампании. Сразу после прибытия в Нью-Йорк избранный лидер направился не на деловые встречи, а на еврейское кладбище в районе Куинс, где находится могила хасидского лидера Менахема Менделя Шнеерсона.

С черной кипой на голове и в сопровождении журналистов Милей произнес молитву и поблагодарил покойного, которого все называют просто Ребе - Учителем за помощь в избрании его президентом страны, переживающей серьезный кризис.

Как пишет газета Los Angeles Times, «самое удивительное в этой истории в том, что Милей не является евреем, а был воспитан как католик». Однако в последнее время он неоднократно говорил, что хотел бы принять иудаизм, а также обещал перевести посольство Аргентины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, «потому что этот город был выбран столицей королем Давидом».

После победы Милей поклонился могиле еврейского лидера Менахема Менделя Шнеерсона

Как пишет Еврейское телеграфное агентство, Милей — католик, но его восхищение иудаизмом и его приверженность еврейской религии очень глубоки. Он учится у раввина в Буэнос-Айресе, цитирует отрывки из Торы на митингах и выходит на сцену предвыборной кампании под запись шофара. Он заявил, что совсем скоро хочет принять иудаизм, хотя при этом не считает соблюдение шаббата совместимым с управлением своей страной.

И это говорится о человеке, который вплоть до недавнего времени имел репутацию крайне правого и даже нациста.

В Аргентине — 175 тысяч евреев, это шестая по численности еврейская община в мире и самая крупная в Латинской Америке. Однако далеко на все ее члены готовы признать искренность в иудаистском выборе Хавьера Милея. В сентябре несколько тысяч евреев подписали письмо, говоря, что он «не представляет нас». Они были крайне встревожены ростом популярности в стране человека, известного своим «языком ненависти» и «использованием символов иудаизма в политических целях».

"Нацист" стал главным почитателем иудаизма в Аргентине

Однако Милей уверяет нацию: «Мой главный моральный ориентир — это Моисей».

Начиная с июля этого года Милей уже трижды посетил могилу ребе. Во время последнего паломничества он встретился с раввином Симоном Якобсоном, главой нью-йоркского «спиритического центра», который поблагодарил его за любовь к Израилю и приверженность к западным ценностям.

В октябре на предвыборном ралли кандидата в президенты на гигантском экране возникла фигура человека, держащего в руках израильский молитвенный платок. Затем под звуки рок-музыки на сцену вошел сам Хавьер Милей.

После инаугурации он, бывший рок-музыкант, также исполнил композицию. Это был отрывок из песни Panic Show. В тексте были слова: «Я — лев.  Я король, и я разорву тебя на части».

(Haqqin.az будет следить за дальнейшими действиями этого самого колоритного в мире президента).