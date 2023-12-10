Россия похищает людей в Армении

Российская военная полиция задержала в Армении гражданина РФ Дмитрия Сетракова и удерживает его на 102-й военной базе РФ в Гюмри.

Сетраков был российским контрактником, но после вторжения России в Украину отказался служить в армии России и уехал в Армению.

«По его (Сетракова) словам и словам тех, кто звонил, его задержала армянская военная полиция. Но по факту был звонок с российского номера телефона на WhatsApp его жене, и на аватарке был человек в форме российских войск в кепке с буквой Z. По сути, российские военные на территории другого суверенного государства похитили человека. По-другому это никак не назвать», - подчеркнула руководитель отдела эвакуации Дарья Берг.