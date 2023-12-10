Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на компромисс с российским президентом Путиным, об этом Зеленский заявил представителям латиноамериканских СМИ.

«Все, что он (Путин) говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине. Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого не стоит ничего. Это не гарантии», - сказал Зеленский.