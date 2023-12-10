Зеленский отказался договариваться с Путиным: «Его слово ничего не стоит» ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на компромисс с российским президентом Путиным, об этом Зеленский заявил представителям латиноамериканских СМИ.
«Все, что он (Путин) говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине. Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого не стоит ничего. Это не гарантии», - сказал Зеленский.
December 11, 2023
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