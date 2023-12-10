Зеленский объявил о начале мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером Уругвая Луисом Лакалье Поу резко запостил в X, что в Швейцарии пройдёт следующий раунд переговоров по выработке мирного решения для Киева.

«Я встретился с президентом Лакалье Поу, чтобы поблагодарить Уругвай и его народ за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина ведет жесткую борьбу с российскими захватчиками, одновременно работая над реализацией Формулы мира, одного из ключевых политических инструментов для прекращения войны.

Я поблагодарил Уругвай за направление своего представителя на последнюю встречу по Формуле мира и выразил надежду, что Уругвай примет участие в следующем раунде переговоров в Швейцарии.

Мы уделили особое внимание перспективе проведения саммита Украина-Латинская Америка. Я также пригласил президента Луиса Лакалле Поу посетить Украину», - сообщил Зеленский в соцсети Х.