Турция «не торопится» с одобрением протокола о вступлении Швеции в НАТО, заявил глава комиссии по иностранным делам парламента страны Фуат Октай в интервью агентству Bloomberg.

«Конечно, мы не торопимся, у нас есть свои собственные приоритеты», - отметил он.

Октай заявил, что США не следует увязывать принятие Швеции в альянс с продажей Анкаре истребителей F-16: «Есть вопросы, которые некоторые члены НАТО увязывают с проблемой Швеции, например, вопрос (продажи истребителей) F-16».

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Венгрия и Турция.